По словам одной из выпускниц школы, ее тоже заставили сделать аборт.

Одна из выпускниц школы-интерната в Николаевской области, где 16-летней воспитаннице сделали принудительный аборт, рассказала, что такие случаи происходят в учреждении не впервые.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВо Львове монахиня рассказывает студентам-медикам о греховности контрацепции и абортовПо словам девушки, руководство школы ее также заставило лишиться ребенка от любимого парня:

«Я сделала аборт, потому что боялась. Сказали: «Ты умная девочка, тебе не нужен этот ребенок, тебя будут гнобить. Давай ты лучше сделаешь аборт, а мы тебе поможем».

По ее словам, такие истории были и ранее, но про них молчат, потому что боятся воспитателей, которые бьют и домогаются девочек:

«Вадим Борисович мог себе позволить взять за грудь. Водил, лапал, трогал. Мог взять, заломать и язык в рот засовывал… Воспитатели бьют детей, и на это никак не реагируют».

Принудительный аборт в николаевском интернате: что известно

Инцидент произошел в Березковском учебно-воспитательном комплексе «Общеобразовательная школа-интернат-лицей I-III ступеней».

Сообщалось, что руководство интерната без предупреждения Службы по делам детей давило на воспитанницу учреждения, которая хотела сохранить ребенка. В течение нескольких дней в изоляторе вместе с врачами ее кормили абортивными препаратами.

В Нацполиции в Николаевской области начали расследование по факту принудительного аборта.

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Автор: Катерина Шварц