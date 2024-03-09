Задача новых сотрудников - помогать ВСУ в технических вопросах с американским оружием,

Посольство США в Киеве расширяет штат сотрудников. Это напрямую связано с помощью украинской армии, пишет Foreign Policy.

По данным источников, на работу в Киев переведут несколько десятков человек, среди которых будут в том числе представители американских военных компаний. Их задача – помогать украинским военным оперативно решать технические проблемы, связанные с обслуживанием американской военной техники.

"Украинские компании не имеют разрешения в соответствии с американским экспортным законодательством на починку стволов американских гаубиц M777", – поясняет издание в качествеи примера.

Видео дня

Отмечается, что Вашингтон решился на расширение штата посольства вопреки опасениям, что это может увеличить риск втягивания Америки в войну против РФ.

Поставки американского оружия в Украину: последние новости

Как писал УНИАН, в декабре прошлого года исчерпалась программа финансирования военных поставок Украине. Новую Конгресс США не может утвердить до сих пор. На этом фоне в Конгрессе неожиданно призвали Пентагон передать Украине ракеты ATACMS дальностью 300 км.

Бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Кремль использует ядерные угрозы, чтобы удерживать Запад от более масштабных поставок оружия Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: