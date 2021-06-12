Иван Марчук в 2007 году попал в рейтинг "100 гениев современности" британской газеты The Daily Telegraph.

В Киеве создадут центр современного искусства выдающегося художника Ивана Марчука.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Подписав указ № 232/2021 «О создании музейно-культурного центра современного искусства Ивана Марчука», глава государства поддержал инициативу представителей творческого сообщества по созданию в городе Киеве музейно-культурного центра современного искусства, где будут представлены работы известного художника.

Согласно документу, Кабинет министров вместе с представителями творческой общественности должен разработать в месячный срок концепцию музейно-культурного центра и план мероприятий по его созданию.

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Кроме того, правительство должно обеспечить проведение промо-кампании об этом центре.

Также Кабинет министров должен предусмотреть в 2021-2022 годах средства на реконструкцию зданий для создания музейно-культурного центра современного искусства Марчука и может рассмотреть вопрос о привлечении к созданию центра средств благотворителей.

Государственное управление делами должно обеспечить проведение реконструкции зданий, в которых будет расположен музейно-культурный центр, и передать их в сферу управления Министерства культуры и информационной политики.

В пресс-службе напомнили, 12 мая Зеленский вместе с супругой Еленой посетили ретроспективную выставку народного художника Украины Марчука и поздравили художника с 85-летним юбилеем. Во время общения с художником глава государства обратил внимание на то, что Марчук ищет здание для создания музея. Поэтому Зеленский предложил помещение, которое в настоящее время принадлежит ГУД.

Читайте такжеСуд Амстердама продолжает слушания по делу о "скифском золоте"«Если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей», – сказал президент.

«Если вам понравится, мы готовы отремонтировать и сделать музей. Здание большое, двор. Было бы круто для Украины, чтобы люди могли посещать ваш музей», - сказал президент.

Иван Марчук является лауреатом Национальной премии Украины имени Т. Г. Шевченко и членом научного совета Международной академии современного искусства в Риме. В советские времена долго не мог официально выставлять свои произведения и подвергался притеснениям и преследованиям со стороны КГБ.

В 1989-2001 годах жил в Австралии, Канаде и США. В 2007-м попал в рейтинг «100 гениев современности» британской газеты The Daily Telegraph.

Работы художника насчитывает около 5000 произведений, он провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок. Его полотна ценят отечественные и иностранные коллекционеры. В частности, в 2020 году картина Марчука «Човни цвітом поросли» была продана за 56 тысяч долларов.

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Автор: Виктория Токарева