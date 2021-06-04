За произведение боролись семь коллекционеров.

На киевском аукционе «Золотое Сечение» 1 июня продали пейзаж «Золотая ночь» (1981 год) народного художника Украины Ивана Марчука за 96,8 тысячи долларов. Полотно установило ценовой рекорд в Украине.

Об этом сообщает Marbeks.

Отмечается, что за произведение боролось семь коллекционеров.

«Картина была выставлена из частной коллекции. Также это самый дорогой лот среди украинских художников, который был продан на украинском аукционе за всю историю», – говорится в публикации.

До этого самая высокая публично зафиксированная цена на работу Марчука была установлена летом 2020 года на том же аукционе в Киеве. Натюрморт «Лодки цветом поросли» продали за 56,1 тысячи долларов.

Картина Ивана Марчука «Золотая ночь»

Пейзаж выполнен акрилом в неповторимой манере «пльонтанизма» в период творческого расцвета мастера. Композиция является знаковой в творчестве художника.

На полотне изображен закат над украинским селом. По ландшафту местность очень напоминает каневщину над Днепром.

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Автор: Катерина Шварц