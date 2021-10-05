Кличко сообщил, что ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте.

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие ограничения могут ввести в столице из-за распространения коронавируса.

Как рассказал Кличко в интервью РБК-Украина, их будут контролировать полиция с Муниципальной стражей, в том числе сотрудники коммунальных предприятий.

По его словам, накануне возможного ухудшения ситуации разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран.

"Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений", - сообщил он.

Кличко сообщил, что такие ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте.

"Но, подчеркну, это на уровне идей пока варианты, которые рассматриваются", - отметил мэр города.

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Вместе тем, по словам Кличко, вводить COVID-сертификаты в общественном транспорте на случай "красной зоны" власть не хочет.

"Но в случае резкого ухудшения ситуации - для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем разные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны", - сообщил Кличко.

Напомним, как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодня, 5 октября, в Киеве за сутки обнаружено 560 новых случаев заражения коронавирусом.

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Автор: Виктория Гордиенко