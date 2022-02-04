В Центре современного искусства Ивано-Франковска с выставки "Прекурсор" сняли картины украинского художника Романа Б.
Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале.
Первая картина — "Еврей со свиньёй". На второй был изображён монстр в чёрной шляпе, а свиток Торы был представлен на месте мяса в аппарате для шаурмы.
Ивано-Франковской еврейской общиной была проведена работа, после чего художник снял обе картины с выставки и принёс извинения главе еврейской общины города Игорю Перельману.
Читайте такжеВ Днепре вынесли приговор повалившему ханукию вандалу
Как стало известно ОЕОУ, демонстрация данных картин не была согласована с городской властью. Там выразили сожаление о произошедшем инциденте, извинились и заявили, что выставку закрывают.
Ивано-Франковская еврейская община при юридической поддержке ОЕОУ обратится в правоохранительные органы.