Продукты получат люди из самых уязвимых категорий.

Сегодня, 7 марта, загружают первые семь вагонов, которые направятся к Харьковской области.

Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины со ссылкой на министра социальной политики Марину Лазебную.

По ее словам, уже происходит поставка продуктовых наборов от украинских производителей для пострадавших от войны и людей из уязвимых категорий в Донецке, Луганске и Киевскую области.

"На прошлой неделе мы начали поставки продуктовых наборов в три области, где была наиболее насущная потребность в поддержке людей. На этой неделе расширяем охват. Сегодня загружают первые семь вагонов, которые направятся в Харьковскую область. Следующий этап - постараемся обеспечить доставку в Черниговскую, Херсонскую и Сумскую области", - отметила Лазебная.

Она рассказала, что на сегодня собрано более 400 тонн разнообразных продуктов. Это в основном крупы, макароны, мясные консервы, масло, сахар, мука, варенье. Приобщаются и небольшие производители. Привезли даже несколько килограммов меда, консервированные грибы, сало, яблочный сок.

"Конечно, самое большое препятствие в доставке продуктов - это отсутствие гуманитарных коридоров к местам, где идут самые активные боевые действия. Для их организации мы работаем со всеми международными партнерами, - подчеркнула Лазебная.

Министр также подчеркнула, что продукты получат люди из наиболее уязвимых категорий. В первую очередь доставки будут происходить в области, которые больше всего пострадали Он военных действий.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Харьковщину приказывает бомбить генерал-майор РФ родился в Чугуеве. Командование "сдал" один из пленных оккупантов во время допроса.

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