В Харьковском горсовете рассказали, когда откроются детские сады

В горсовете рассказали как и когда начнут работать детсады и о системе безопасности связанной с профилактикой коронавируса.

В Харькове дошкольные учебные учреждения готовятся принимать детей с 1 июня.

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Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета. В самих детсадах отмечают, что к приему маленьких воспитанников уже почти все готово. Территория детсада имеет три зоны с отдельными выходами. Пришедших малышей будут принимать на улице с 8:00 до 8:45 и потом заводить группами в помещения детсада, передает 057.ua.

"Ожидается, что из 290 детей в детсад вернутся около 130, а точнее - от 10 до 15 в каждую группу. Им сразу на улице измеряют температуру, а родителей расспросят о здоровье членов семьи. После этого всех детей через семь разных входов поведут в группы. На входе - обработка рук антисептиком. После того как дети поднимутся в группы, уборщица протрет поручни дезинфицирующим средством и проведет влажную уборку. Родителей в детсад пускать не будут", - отметила заведующая детским садом №399 Татьяна Олешко.

Учебный процесс будет специально скорректирован. В зависимости от погодных условий дети будут как можно больше гулять на улице и дышать свежим воздухом. В самих группах будет лишь организован прием пищи и тихий час. Спать дети будут на расстоянии двух кроватей друг от друга. В помещениях групп будут убраны все ковры, пластилин, настольные игры. Оставлены были лишь пластмассовые и резиновые игрушки, которые можно будет обрабатывать после игр.

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