В Харькове с помощью грязных методов конкуренции пытаются дискредитировать магазин элитной мебели "Венеция".

Об этом на своей странице Facebook написал владелец магазина "Венеция" Сергей Кучко, передает Depo.Харьков.

"Последняя неделя была отмечена рядом публикаций в СМИ, направленных на дискредитацию Харьковского магазина элитной мебели и сантехники "Венеция". Причиной агрессивной информационной атаки стало расследование, связанное с бывшим директором магазина Игорем Кононенко, который сумел, войдя в доверие к нашему заказчику (известному израильскому бизнесмену, который проживает в Харькове), убедить его сделать себя распорядителем большого интерьерного проекта. В ходе его реализации, уже покинув пост директора "Венеции", Кононенко прибегнул к действиям, имеющим, с моей точки зрения, все признаки мошенничества. Фактов, подтверждающих это, у нас набралось достаточно", - написал Кучко.

Он выразил убеждение, что кампанию по дискредитации магазинов "Венеция" инициировал именно Кононенко.

"В связи с нашей жесткой позицией, направленной на защиту бизнеса в Харькове, Игорь Кононенко инициировал кампанию по дискредитации "Венеции" в СМИ, - написал Кучко. – Данный шаг со стороны нашего бывшего сотрудника является элементом недобросовестной конкурентной борьбы, так И. Кононенко, используя нашу клиентскую базу и опираясь на еще одного национального оператора по элитным интерьерам, в настоящее время пытается построить в Харькове бизнес, используя грязные методы конкурирующей борьбы с "Венецией".

Кучко подчеркнул, что компания, частью которой является магазин "Венеция", всегда выполняет свои обязательства.

"Это могут подтвердить сотни наших клиентов", - подытожил он.

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Автор: Иван Бойко