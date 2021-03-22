Участники акции обратились к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.

В Харькове работники театров вышли на акцию протеста из-за задержки выплаты заработной платы и сокращения финансирования отрасли.

Читайте такжеВ Киеве ФОПы вышли на протест против жесткого карантина (фото, видео)Митинг прошел возле здания Харьковской облгосадминистрации.

Таким образом участники акции протеста хотели поддержать театры, пострадавшие в связи с карантинными ограничениями, а также лишенные части финансирования на последней сессии областного совета.

Актеры и работники харьковских театров обратились к министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко с просьбой обеспечить финансирование театров и гарантировать сохранение рабочих мест.

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Автор: Катерина Шварц