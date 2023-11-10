Предлагают в обмен на якобы эвакуации дать интервью для российского информационного агентства.

В секторе Газа Россия проводит информационную операцию против украинцев, распространяя панические настроения. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины, отмечая, что россияне на Ближнем Востоке реализуют очередную информационную операцию с целью дискредитации нашего государства.

В сообщении сказано, что граждане РФ звонят украинцам, которые сейчас находятся в секторе Газа, и распространяют среди них панические настроения, используя фейковые месседжи, в частности, что "Украина вас бросила"; "спасения больше не будет"; "Россия готова вас эвакуировать".

В разведке отмечают, что российские абоненты предлагают в обмен за возможность якобы эвакуации изсектора Газы дать интервью для российского информационного агентства. Подробнее о содержании интервью или возможных вопросах так называемые "спасители" ничего не говорят.

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"Террористическая Москва традиционно стремится воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта, чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины, а именно ― создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи", - отмечают в рразведке.

ГУР МО Украины призывает сограждан в Секторе Газа сообщать обо всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян.

При этом отмечают, что Украина делает все возможное для спасения наших граждан.

Украинцы в секторе Газа - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным украинских дипломатов, об эвакуации из сектора Газа попросило 367 граждан Украины.

Первая группа украинцев смогла выехать из опасной зоны 7 ноября. Их эвакуировали через единственный доступный пункт пропуска с Египтом "Рафах".

В Главном управлении разведки показали фото эвакуации первой группы украинцев из сектора Газа.

Сейчас из сектора Газа удалось вывезти 43 украинцев.Также удалось вывезти 36 граждан Молдовы, все они в безопасности.

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