На востоке Украины осталась строительная компания, которая в 30-40 км от линии фронта, продолжает ремонтировать дорожное покрытие.

Ситуация на восточном фронте уже в течение нескольких месяцев остается ключевой в информационной повестке. Уже очевидно, что борьба ведется буквально за каждый метр земли, при этом критически страдает инфраструктура и логистика. Но несмотря на это жители Донецкого региона, которые сейчас ближе всего к линии фронта, постоянно наблюдают дорожную технику и ремонтные работы по основным трассам. Слаженная работа дорожных строителей, по сути, сейчас единственное, что позволяет военным вывозить раненных, получать техническое снабжение, а оставшимся жителям местных громад – не остаться отрезанными от "большой земли" и получать медицинскую и гуманитарную помощь.

Как удалось выяснить, на Донбассе осталась фактически единственная компания –"Юнионтрансбилдинг", которая продолжает выполнять свои обязательства по госзаказам и восстанавливает дороги. Несмотря на тяжелые бои, которые ведутся в регионе каждый день, компании удается работать без отставания от плана и по взятым обязательствам в срок. До июня в компании работали 72 человека, и бОльшую часть коллектива строителей удалось сохранить. Строители выполняли работы в графике и с начала военного положения в Донецкой области успели отремонтировать уже 4 основных дороги:

Відео дня:

1) а/д Н-32 Покровск-Бахмут-Михайловка, км 013+538 – км 048+292

2) а/д Т-05-15 Александровка-Покровск-Константинополь, км 71+710 - км 107+112

3) а/д Н-20 Славянск-Донецк-Мариуполь, км 52+834- км 88+134

4) а/д М-30 Стрый-Умань-Днепр-Изварино, км 1127+100 - км 1152+109

Важно отметить, что именно за эти работы командир военной части А7037 Анатолий Вишневский направлял благодарственное письмо. Так, командир части отдельно благодарил Главу госагентства автомобильных дорог Евгения Кузькина и его первого заместителя Андрея Ивко за оперативную и качественную работу по участкам автодорог в Донецкой области: Бахмут-Покровск, Покровск-Константинополь и Курахово-Искра.

"Благодаря слаженным действиям продолжают функционировать автомобильные пути в прифронтовых зонах, что крайне необходимо для оперативной транспортировки раненых, обеспечения местных жителей гуманитарной помощью, своевременного прибытия аварийных бригад и скорой помощи. Благодаря таким самоотверженным людям укрепляется боевой дух и успешно выполняются боевые задания", - подчеркнул в письме командир военной части А7037 Анатолий Вишневский.

В настоящее время – план дорожного строительства в Донецкой области продолжает выполняться в тесном взаимодействии с Донецкой ВГА. На ближайшие месяцы у предприятия "Юнионтрансбилдинг", которое подтвердило свою надежность в качестве подрядчика и репутацию в эффективном дорожном строительстве, определен дальнейший план работ в регионе. При этом, надежный коллектив компании сейчас задействуют и в ремонте блок-постов в Донецкой области.

В компании "Юнионтрансбилдинг" подчеркивают, что при формировании своих целей ориентировались, в первую очередь, на мостостроение в Украине и успешно реализовывают свои инженерные возможности в капитальном строительстве мостов.

В настоящее время на прифронтовых территориях критично необходим простой ямочный ремонт, что само себе не сложная инженерная задача, но является крайне важной составляющей в логистике жизнеобеспечения ВСУ и региона в целом.