Адвокаты Микитася готовят заявление.

Следователи нацполиции с утра 29 декабря проводят обыск в доме бывшего владельца компании «Укрбуд», экс-нардепа Максима Микитася.

Читайте такжеАдвокат Микитася заявил, что офис "Укрбуда" после перестрелки контролируют люди "Лешего"

Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. По его словам, обыск провели согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека.

При этом Бутусов со ссылкой на источники в НАБУ и полиции сообщает, что Микитасю не предъявили подозрения, он не задержан. Адвокаты Микитася готовят заявление.

Дело о похищении человека

9 декабря в СМИ появилась информация, что экс-нардеп Максим Микитась может быть причастен к похищению сотрудника своей компании.

Как сообщалось, Микитась якобы дал своему юристу взятку в 700 тысяч долларов с целью получения желаемого вердикта в одном из судов, однако то дело "не решил".

В тот же день в Киеве полиция задержала четырех человек, которые похитили юриста и требовали 800 тысяч долларов.

Дело Микитася

Максиму Микитасю, а также еще семерым лицам инкриминируется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии причинен ущерб на 81,64 млн грн.

По данным следствия, в 2000-х годах главное управление внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии Украины) и ООО-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.

Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.

14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.

2 декабря в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.

23 декабря Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил домашний арест Микитасю до 23 февраля.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН