У Микитася провели новые обыски / УНІАН
Следователи нацполиции с утра 29 декабря проводят обыск в доме бывшего владельца компании «Укрбуд», экс-нардепа Максима Микитася.
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Об этом в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов. По его словам, обыск провели согласно постановлению суда по уголовному делу о похищении человека.
При этом Бутусов со ссылкой на источники в НАБУ и полиции сообщает, что Микитасю не предъявили подозрения, он не задержан. Адвокаты Микитася готовят заявление.
Дело о похищении человека
- 9 декабря в СМИ появилась информация, что экс-нардеп Максим Микитась может быть причастен к похищению сотрудника своей компании.
- Как сообщалось, Микитась якобы дал своему юристу взятку в 700 тысяч долларов с целью получения желаемого вердикта в одном из судов, однако то дело "не решил".
- В тот же день в Киеве полиция задержала четырех человек, которые похитили юриста и требовали 800 тысяч долларов.
Дело Микитася
- Максиму Микитасю, а также еще семерым лицам инкриминируется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии причинен ущерб на 81,64 млн грн.
- По данным следствия, в 2000-х годах главное управление внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года - ГУ Нацгвардии Украины) и ООО-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс.
- Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева.
- 14 мая Высший антикоррупционный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего народного депутата Микитася.
- 2 декабря в НАБУ сообщили, что Микитась добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн.
- 23 декабря Следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил домашний арест Микитасю до 23 февраля.
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