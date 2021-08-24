Владимиру Бондаренко было 69 лет.

Сегодня, в День Независимости Украины умер экс-нардеп, который был депутатом пяти созывов ВР Владимир Бондаренко.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Украины Иван Крулько (фракция "Батькивщина").

Он отмечает: "Ушел из жизни великий патриот Украины, народный депутат Украины 5-х созывов, многолетний председатель Киевской городской "Батькивщины" Владимир Бондаренко".

Коллега по партии и по работе в городском совете Киева, Татьяна Мелихова написала:

"Ушел из жизни близкий мне человек - Владимир Дмитриевич Бондаренко. Патриот Украины, Народный депутат Украины, депутат Киевсовета нескольких созывов, председатель депутатской фракции "ВО "Батькивщина" в Киевсовете, председатель Киевской городской государственной администрации, председатель Киевской городской партийной организации "ВО "Батькивщина", активный участник Оранжевой революции и революции достоинства. Основатель этнокомплекса "украинское село".... Все невозможно перечислить. Надежный друг, красивый семьянин"

Читайте такжеВ Одессе сотни людей принимают участие в Марше защитников и патриотов УкраиныВладимир Бондаренко родился 4 декабря 1952 года в селе Охиньки Черниговской области Народный депутат Украины II, III, IV, VI и VII созывов, председатель КГГА с 7 марта по 25 июня 2014 года, был депутатом Киевского городского совета, руководил Киевским городским центром партии ВО "Батькивщина".

Ранее УНИАН уже сообщал, что в ДТП погиб украинский рекордсмен и его дочь.

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Автор: Надя Пришляк