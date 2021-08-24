Метрополитен сегодня продолжит свою работу на два часа.

24 августа в центре Киева на время празднования 30-й годовщины восстановления независимости с 6:00 до 22:00 введут временное ограничение движения транспорта.

Об этом сообщает МВД.

Движение на этих часов перекроют на Крещатике, Майдане Независимости, Маршала Рыбалки, Вячеслава Черновола, Площади Победы, Старовокзальной, Бессарабской площади, площади Льва Толстого, Большой Васильковской; Академика Туполева; Ивана Федорова; Лыбидской площади; Европейской площади; Владимирском спуске; Боричевом спуске; Набережно-Крещатицкой; Нижнем Валу;

Кроме того, ограничения касаются Глибочицкого проезда; Петровской аллеи, Парковой дороги; Днепровского спуска; Набережного шоссе; Набережно-Крещатицкой; Богдана Хмельницкого; Владимирской; Льва Толстого; Саксаганского.

Также с 6:00 до 7:30 движение будет ограничено на улицах: Жилянская; проспект Победы (встречной полосой левее Воздухофлотского моста); Антоновича.

До 16:00 ограничено движение по бульвару Шевченко в направлении Крещатика.

06:00 до завершения мероприятий запретят движение: на улице Трехсвятительской, Европейской площади и улицы Михаила Грушевского (до Крепостного переулка); Майдане Незалежности (от улицы Крещатик до Костельной), улицы Михайловской и Большой Житомирской и Стрелецкой; улицы Костельной; улицы Липской (от Грушевского до Институтской); улицы Институтской (от Шелковичной до Ольгинской); Парковой дороге, Петровской аллее и Днепровском спуске; съезде от Грушевского № 9а до Парковой дороги.

Запрет движения также введут на улице Малой Житомирской (до Софийской площади), улице Софиевской, улице Лютеранской (от Заньковецкой до Шелковичной), улице Шелковичной (от Лютеранской до Институтской) и на улице Физкультуры.

Работа метро

Временно закроют вход и выход со станций метрополитена "Майдан Незалежности" и "Крещатик" на Аллею Героев Небесной Сотни до завершения торжественных мероприятий. Метрополитен продлит свою работу на два часа.

Автор: Яна Ставская