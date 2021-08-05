Ранее жителя Чернигова за антиукраинские сообщения в соцсетях приговорили к условному сроку наказания. Однако прокуратура не согласилась с этим приговором.

В Чернигове апелляционный суд ужесточил наказание местному жителю из условного до 3 лет заключения за антиукраинские сообщения в соцсетях.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Согласно информации, Черниговский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора и приговорил к 3 годам лишения свободы жителя Чернигова, который распространял в социальных сетях публикации с призывами о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В апреле этого года Деснянский районный суд Чернигова признал виновным 49-летнего жителя Чернигова, уроженца Алтайского края Российской Федерации по ч. 1 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год без конфискации имущества.

Читайте также"Это моя земля": Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российским, и вспомнил вкус рапанов (видео)"Судом установлено, что гражданин в 2019 году создал в социальной сети "Одноклассники" группу "За державность Руси", в которой неоднократно публиковал материалы в поддержку оккупации Россией Крыма и части Донбасса и призвал к проведению референдума за создание единого государства в составе Украины, Беларуси и России по образцу незаконных референдумов в Крыму и на Донбассе в 2014 году", - говорится в сообщении прокуратуры.

Черниговская областная прокуратура, не согласившись с назначенным наказанием, учитывая то, что в 2018 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), подала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции, которая была удовлетворена.

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Автор: Ирина Синельник