Приобретенное и переданное оборудование уже работает и позволяет расширить возможности наших врачей по оказанию полноценной помощи пострадавшим детям с ожоговыми травмами.

В рамках инициативы "Детская надежда" в блок детских ожогов Национального реабилитационного центра "Несокрушимые" на базе Первого медобъединения Львова была передана часть медицинского оборудования, приобретенного на благотворительный взнос в 10 000 000 миллионов гривень от Киевстар. Центр получил современные хирургические инструменты, анализатор и электрохирургический аппарат для проведения операций у детей.

Приобретенное и переданное оборудование уже работает и позволяет расширить возможности наших врачей по оказанию полноценной помощи пострадавшим детям с ожоговыми травмами. Лабораторный анализатор RapidPoint 500e с расходными материалами, электрохирургический аппарат ARC100 в комплекте, электродерматом (100 мм), электродерматом (65 мм), перфоратор (1:3) и перфоратор (1:4) стали первым оборудованием, которое было передано в больницу в рамках сотрудничества. Подробнее ознакомиться с проектом и присоединиться к помощи можно за этой ссылкой.

"12 тысяч детей ежегодно получают ожоговые травмы, а из-за войны, обстрелов и минно-взрывных травм, это количество, к сожалению, только растет. Детей с тяжелыми ожогами врачи вынуждены отправлять за границу. Киевстар выделил 10 миллионов гривень чтобы помочь оборудовать медицинское пространство, где наши дети смогут получать всю необходимую помощь в Украине. Мы также благодарны каждому и каждому, кто поддерживает инициативу "детская надежда"отправляя переводы через SMS или оформляя подписку", – комментирует Анна Захараш, директор по корпоративным связям Киевстар.

Видео дня

Напомним, что весной Киевстар вместе с благотворительной платформой dobro.ua объединились с центром "Несокрушимые" и расширили благотворительную программу "дДетская надежда" новым направлением – помощь детям с ожогами. Его главной целью стало создание условий для полноценного лечения детей с ожогами дома-в Украине. Мобильный оператор выделил от себя 10 миллионов гривень на важное медицинское оборудование для лечения ожоговых травм у детей и поощряет присоединяться своих абонентов.

""Детская надежда" - это пример того, как небольшие донаты в 5–10 гривень могут помогать тысячам украинцев. За почти 5 лет сотрудничества абоненты Киевстара доказали, что для украинцев нет ничего невозможного. Ведь вместе ис благотворительной платформой dobro.ua было воплощено более как 60 обестьктов из закупки медицинского оборудования и собрано почти 16 миллионов гривень. Мы рады, что в этом году можем помогать, в том числе детям с ожоговыми травмами", – сказала Ирина Гуцал, директор благотворительной платформы dobro.ua.

Сейчас в рамках инициативы собирают средства на уникальный лазер против ожоговых рубцов у пострадавших детей. Каждый абонент предоплаченной связи может сделать разовый перевод с помощью SMS с суммой от 1 гривни на номер 450025, присоединиться к проекту через пожертвование с банковской карты на сайте dobro.ua или подключить пакет "Киевстар ТВ: благотворительный", 40% стоимости которого ежемесячно будут направлены на поддержку проекта.

Справка о Киевстаре

Киевстар-крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2023 года обслуживал 24,3 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. За 16 месяцев войны компания предоставила гуманитарной помощи стране, абонентам, ВСУ на сумму почти 1,1 млрд грн, а также инвестировала 6,7 млрд грн в восстановление и развитие телеком-сети. Акционер Киевстар - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.