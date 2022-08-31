В "АТБ" напомнили, что контролирующие органы неоднократно проводили соответствующие проверки в магазинах сети.

Многолетний лидер отечественной отрасли розничной торговли — "АТБ" отреагировал на фейковые сообщения о хищении гуманитарной помощи в Запорожье.

Сейчас официальное заявление корпорации "АТБ" по этому поводу уже появилось на официальном сайте. В нем говорится о том, что приведенные определенными должностными лицами НАБУ данные являются "непроверенной информацией, что сознательно вводит в заблуждение клиентов, которых сегодня более четырех миллионов, многочисленных партнеров компании и широкий круг общественности": "Корпорация "АТБ" не имела и не имеет никаких подписанных соглашений о поставках на реализацию продуктов питания и товаров первой необходимости гуманитарного направления от сторонних поставщиков через магазины торговой сети "АТБ" в регионе.

"АТБ" неоднократно сообщала общественность о запуске дополнительных импортных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии, Турции, Чехии, Италии и тому подобное. Эти товары, как и остальные импорта, компания самостоятельно закупает у западных партнеров-производителей и поставляет напрямую в магазины...", - говорится в заявлении.

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В компании отмечают, что заказные фейковые сообщения вредят безупречной деловой репутации хорошо знакомой каждому сети "АТБ", которая является почти ровесником украинской независимости и в это непростое военное время фактически стала форпостом продовольственной безопасности Украины.

Кроме того, в "АТБ" напомнили, что контролирующие органы неоднократно проводили соответствующие проверки в магазинах "АТБ". Ни одного факта реализации гуманитарной продукции или каких-либо нарушений законодательства или этических норм выявлено не было.

"АТБ" жестко осуждает любые действия должностных лиц относительно присвоения и нецелевого использования гуманитарной помощи, считает такие действия недопустимыми, позорными и недостойными высокого звания гражданина Украины", — отмечается в заявлении корпорации.

Напомним, что уже много лет подряд "АТБ" занимает лидерские позиции в области ритейла по товарообороту, объему уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, географии присутствия, численности сотрудников (более 3 тысяч из которых сейчас защищают нашу независимость, вступив в ряды ВСУ), количеству магазинов и тому подобное. Как патриотический и социально ориентированный бизнес компания оказывает поддержку ВСУ, внутренним переселенцам, медицинским учреждениям страны, собирает средства на лечение пострадавших от боевых действий детей и бесперебойно обеспечивает миллионы граждан свежими продуктами и качественными товарами первой необходимости по честным ценам.