Компания SOCAR завершила работы по утеплению Ирпенского гуманитарного лицея "Лингвист".

Компания SOCAR завершила работы по утеплению Ирпенского гуманитарного лицея "Лингвист" имени Зарифы Алиевой. Теперь здание имеет теплоизоляцию, что решает проблемы с отоплением.

Кроме этого фасад был украшен художественными росписями – красной калиной, которая издавна символизирует для украинцев родную землю, и ласточками, которые несут радость и счастье.

"Дети должны учиться в комфортных условиях, поэтому было принято решение помочь лицею и провести работы по утеплению. Мы не собираемся на этом останавливаться – планируем и дальше помогать восстанавливать пострадавшие объекты. Для SOCAR всегда важно поддерживать Украину и украинцев, и мы с радостью это делаем", – отметил Игорь Орлов, директор сети SOCAR.

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В прошлом году компания SOCAR Energy Ukraine по поручению Президента Ильхама Алиева провела ремонт этой школы и завершила все запланированные работы к началу нового учебного года. Была полностью обновлена кровля здания, отремонтированы классные комнаты, а также спортзал и бомбоубежище, заменены оконные рамы, установлены новые радиаторы отопления, проведены косметические работы. Также в целях решения проблемы с электричеством общеобразовательная школа была обеспечена генератором.