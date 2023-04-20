Художнику был 91 год.

Ушел из жизни украинский художник, скульптор, архитектор Владимир Мельниченко.

Об этом сообщается на странице Фонда сохранения культурного наследия Ады Рыбачук и Владимира Мельниченко в социальной сети Facebook. Заслуженному художнику Украины был 91 год, о причинах его смерти не сообщают.

"С грустью должны сообщить, что Владимир Мельниченко отправился в засветы. Ему шел 92-й год. Фантастическая жизнь фантастического человека подошла к концу. Покойся с миром, мастер! Говорят, то не метеор вспыхнул над Киевом вчера вечером, то Ада вернулась забрать своего вечного спутника... " - отметили в Фонде.

Видео дня

Что известно о Мельниченко

Мельниченко Владимир Владимирович родился 25 февраля 1932 года в Киеве. Был членом Национального союза художников Украины, Всеукраинского творческого союза "Конгресс литераторов Украины", Национального союза кинематографистов Украины и народной академии культуры и человеческих ценностей (США).

Работал в художественной фотографии, архитектуре, скульптуре, живописи, графике и монументальном искусстве. Писал киносценарии документальных фильмов.

Мельниченко работал в творческом тандеме со своей женой Адой Рыбачук, совместные работы они подписывали аббревиатурой АРВМ. Их самые известные работы - серия панно в интерьере центрального автовокзала и киевского Дворца детей и юношества, Киевский крематорий, международный мемориальный комплекс "Быковнянские могилы" и "Парк Памяти" на Байковой горе.

Последний создавали в 1975-1982 годах, но советская власть постановила уничтожить горельефы, потому что они "не соответствуют принципам социалистического реализма". Тогда две тысячи квадратных метров стены закрыли слоем бетона. Композицию "Берегиня" удалось восстановить в 2021 году.

Вас также могут заинтересовать новости: