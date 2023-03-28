УПЦ МП, подчиненная РПЦ, должна покинуть все помещения лавры с 29 марта.

Митрополита УПЦ МП Павла заметили в одном из киевских сервисных паспортных центров. Поп обратился за оформлением загранпаспорта.

Видео своих читателей опубликовал накануне "Главком". Отмечается, что Павел посетил паспортный стол вблизи станции метро "Харьковская" 27 марта.

Митрополита сопровождало несколько человек. На съемку московский священник не успел отреагировать, сотрудники службы заняли его анкетированием.

На опубликованном видео слышна фраза по оформлению загранпаспорта.

УПЦ МП выселяют из Киево-Печерской лавры - что известно

УПЦ МП, подчиненная РПЦ, должна покинуть все помещения заповедника с 29 марта.

Несмотря на истерику московских попов, УПЦ МП начала выезд с территории Лавры, вместе с тем в СМИ появилась информация об исчезновении ряда икон.

Контракт с администрацией заповедника был заключен УПЦ МП при президентстве Януковича. Тогда было решено передать здания и храмы Московскому патриархату бесплатно.

Контракт расторгли только в 2023-м, когда рабочая группа обнаружила несколько доказательств по поводу нарушения Договора по использованию госимущества со стороны УПЦ МП.

УПЦ МП всячески отрицает свои связи с РПЦ Путина, однако все ограничивалось только громкими заявлениями топ-попов. Решающую роль сыграло видео с молитвами за Россию внутри одного из храмов лавры, запустившего серию обысков в епархиях Московского патриархата.

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