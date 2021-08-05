Сразу два информационных ресурса группы 1+1 media – сайты УНІАН.net и ТСН.ua – заняли первые позиции в новостном сегменте рейтинга исследовательской компании Gemius Audience.

Так, по данным Gemius, в июле вторую строчку рейтинга занял сайт информационного агентства УНИАН, собрав месячную аудиторию в более 7,4 млн посетителей. Бренд УНИАН представлен во всех крупнейших социальных сетях: Facebook (400 тысяч читателей), Twitter (135 тысяч читателей), Instagram и мессенджерах Viber (более 155 тысяч участников) и Telegram (вместе около 30 тысяч подписчиков).

Первую строчку рейтинга занял сайт ТСН.ua, который посетило почти 8,5 млн уникальных пользователей. Таким образом, ресурс удерживает уверенное лидерство по результатам всего 2021 года.

Кроме этого, в настоящее время ТСН.ua является мощнейшим мультимедийным новостным ресурсом Уанета, о чем свидетельствует статистика из соцсетей: Facebook-страница ТСН.ua насчитывает свыше 2,1 млн читателей; На YouTube-канал ресурса подписано более 2,5 млн пользователей, а видео на канале в целом просмотрели более 2,2 млрд раз; В Instagram на обновления ТСН.ua подписано более 620 тыс. пользователей; Новости от ТСН.ua в Telegram читает 63 тыс. лиц; В Twitter за обновлениями ресурса следят более 800 тыс. лиц; 55 тыс. сторонников актуальных новостей пересматривают их на Viber-канале ТСН.ua.

"Первенство ТСН.ua в новостном сегменте – уже давно не новость для нас. Такое умелое и длительное лидерство – это результаты кропотливой работы команды и действенной стратегии. Так держать! Невероятно радостно, что сайт UNIAN.net поднялся в рейтинге и получил новую аудиторию, что позволило группе 1+1 media собрать в информационном онлайн-пространстве наибольшее количество сторонников. Это огромная ответственность, и я уверен, команды и ТСН.ua, и УНІАН.net будут делать все возможное, чтобы ее оправдать. Искренне поздравляю", - прокомментировал Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Справка:

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Автор: Иван Бойко