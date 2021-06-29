Вокруг трубача собралась толпа.

В центре российского Санкт-Петербурга уличный музыкант сыграл гимн Украины.

Видео его выступления опубликовал Telegram-канал «Украина новости».

Отмечается, что выступал музыкант в самом центре Питера, возле канала Грибоедова.

«Меня порадовали, а я вас порадую! Санкт-Петербург, 5 минут назад! Слава Украине!» – отметил очевидец.

Читайте такжеПолтысячи людей исполнили гимн Украины на площади Рынок во Львове (видео)На опубликованных кадрах видно, как мужчина встал на стул, чтобы исполнить гимн.

«Несмотря на ОМОН, который патрулирует город, вокруг трубача собралась толпа. Люди не мешали музыканту и внимательно слушали его игру. Трубач также пообещал сыграть гимн Беларуси, Казахстана и Узбекистана», – говорится в подписи к видео.

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Автор: Катерина Шварц