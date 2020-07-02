"Укрзализныця" попала в громкий скандал из-за дырявой крыши в вагоне (видео)
«Укрзализныця» в очередной раз попала в громкий скандал. На этот раз из-за дырявой крыши в вагоне одного из поездов. По сообщениям очевидцев происходящего, поток воды был настолько сильным, что пассажиры буквально принимали душ во время поездки.
Читайте такжеУЗ оставила в поездах "Интерсити+" старого поставщика едыВидео инцидента опубликовали в Facebook и YouTube.
Пользователи в ярости раскритиковали «Укрзализныцю» и руководство компании: «В прошлом году летом ехали в поезде интерсити «Запорожье-Киев», тараканы ноги оттоптали... Жуть!», «Как я люблю украинские поезда…», «И за что железная дорога берет деньги? Еще б доплачивали людям за такую поездку», «И куда только смотрит наблюдательный совет «Укрзализныци»? Зарплаты и премии себе не забывают начислять».
Случилось это 30 июня в поезде по маршруту «Апостолово-Херсон». Пассажиры ехали в плацкарте поближе к морю, но приняли водные процедуры уже в пути.
Ранее УНИАН писал, как «Укрзализныця» попала в скандал из-за переполненных вагонов пригородных электричек на Киевщине.
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