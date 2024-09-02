Осенью 2023 года государственная НЭК "Укрэнерго" без тендера заключила 63 однотипных договора на сумму 69 млн грн каждый на обустройство защитных сооружений на трансформаторах. По состоянию на 1 сентября 2024 года ни один из этих контрактов не завершен, а их сроки продлевались минимум три раза.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro, пишет Telegraf.

Все 63 контракта Укрэнерго, которые были подписаны без тендера, имеют практически одну цену - 69 038 810,94 грн или 69 489 315,11 грн. Они были подписаны в период с сентября по ноябрь 2023 года. Общая стоимость контрактов, заключенных в обход тендера, - 4,3 млрд грн.

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Крайний срок выполнения работ был указан 22 февраля 2024 года. Однако как минимум трижды - 16 февраля, 2 апреля и 28 июня 2024 года - в контракт вносились изменения, в которых срок действия договора постоянно продлевался.

По состоянию на 1 сентября 2024 года ни по одному из 63 однотипных контрактов в системе Prozorro нет отчета о выполненном договоре.

Ранее СМИ сообщили об отставке руководителя государственной НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого из-за неудовлетворительной ситуации со строительством защитных сооружений на объектах государственной компании.