Онлайн-аукцион состоится 2 июня.

Легендарный дорожный знак "Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й" станет лотом на первом благотворительном онлайн-аукционе Укравтодора на Prozorro.Продажи. Средства от продажи будут перечислены на специальный счет Национального банка Украины на нужды ВСУ, сообщили в Укравтодоре.

"Это указатель направлений для оккупантов, которые, как известно, могут двигаться только вслед за российским военным кораблем", - напомнили в госучреждении.

Знак был создан на третий день войны, 26 февраля, когда стало ясно, что российские войска используют устаревшую навигацию. Поэтому Укравтодор дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов.

"Взамен создали универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях даже дорожники и коммунальщики установили. Выставленный на аукцион дорожный знак – из Сумской области. На нем, к сожалению, есть следы от пуль", – рассказали в УАД.

Онлайн-аукцион пройдет 2 июня. Участие можно принять из любой точки мира, для этого нужно зарегистрироваться до 18:00 1 июня по ссылке. Все зарегистрированные участники получат ссылку на участие в аукционе в день его проведения.

Стартовая цена за лот – 50 тыс. гривен или $1,5 тыс.

"Новый владелец знака сможет установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте (кроме дорог общего пользования)", - отметили в Укравтодоре.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что основным источником средств для восстановления инфраструктуры Украины должны стать арестованные активы государства-террориста россии.