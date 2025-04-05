Украинские студенты впервые в истории вышли в финал Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition

Украинская команда студентов-юристов из Национального-университета "Киево-Могилянская Академия" за всю историю участия в мировом раунде соревнований по международному праву Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition впервые вышла в финал.
Мировой раунд 2025 года White & Case Jessup International прошел с 29 марта по 5 апреля 2025 года в Вашингтоне, округ Колумбия. В нем участвовало около 160 команд. Финалистами стали команды Украины и Сингапура.
В финальном соревновании с командой Сингапура состав "Киево-Могилянской Академии" будет таким:
- Богдана Ярута;
- Анастасия Шашкевич;
- Влад Левчук;
- Влад Михальченко.
- Тренеры - Мария Столбова, Максим Дворовой, Кетеван Бежанишвили (Грузия).
Кстати, трое из участников и один тренер в 2024 году выиграли Telders International Law Moot Court Competition - самый престижный конкурс европейских судебных дебатов по международному публичному праву, которые проводятся Лейденским университетом в Гааге, Нидерланды.
О турнире
Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition - это крупнейший в мире конкурс судебных дебатов, в котором принимают участие представители около 700 юридических школ из 100 стран и юрисдикций. Соревнование является моделированием вымышленного спора между странами в Международном суде ООН, судебном органе Организации Объединенных Наций.
От каждой школы может участвовать одна команда. Команды готовят устные и письменные речи, аргументируя позицию заявителя и ответчика по делу. Украинские высшие учебные заведения также регулярно участвуют в этих соревнованиях.