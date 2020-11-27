Правозащитники считают, что дело имеет все признаки сфабрикованного, а также явный политический мотив.

Украинского политзаключенного Александра Марченко в Российской Федерации приговорили к 10 годам заключения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Екатерина.

"Вчера жизнь будто остановилось на секунду... Моему мужу Александру Марченко вынесли приговор... 10 лет. И как бы мы знали, что оправдательный приговор невозможен, но все равно надеялись на чудо", - написала она.

Жена Марченко добавила, что не представляет, какие чувства сейчас охватывают его. "Знаю только одно - он держится, так как имеет невероятную силу воли", - добавила она.

В комментариях к сообщению генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский сообщил, что будет видеть Марченко в СИЗО на следующей неделе.

Дело политзаключенного Александра Марченко: что известно

В РФ Марченко обвинили в подготовке контрабанды предметов военного назначения, за которые он якобы передал какому-то гражданину России 130 тысяч долларов.

По мнению российского следствия, Марченко с сообщником из РФ весной 2018 года разработал план приобретения и провоза через российско-украинскую границу двух комплектов электровакуумных приборов (клистронов), предназначенных для использования в зенитно-ракетном комплексе модели С-300. Обвинения против украинца строится на якобы переписке Марченко с российским "партнером", которая имело место весной-летом 2018 года, а также на засекреченных показаниях.

Правозащитники считают, что дело имеет все признаки сфабрикованного, а также явный политический мотив.

Адвокат украинца Денис Плужный сообщил, что у следствия нет ни одного доказательства вины Марченко, ни свидетелей, ни доказательств транзакции на сумму 130 тыс. долларов, которая фигурирует в производстве.

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Как сообщила жена Марченко, еще в 2014 году ее муж в Донецке сдал автомобиль на ремонт, а из-за военных действий забрать его так и не смог. По ее словам, в конце 2018 года от знакомых семья Марченко узнала, что органы оккупационной власти "ДНР" возвращают оставленное на оккупированной территории имущество, а для того, чтобы его забрать, нужно поехать в Донецк и написать заявление о возврате авто. Марченко сообщила, что 17 декабря 2018 года ее муж уехал в оккупированный Донецка, а 18 декабря в здании "МВД" ДНР "написал заявление о возврате автомобиля, затем отправился на пропускной пункт, чтобы вернуться на подконтрольную Украины территорию, и связь с ним исчезла. Позже из письма, которое Марченко передал через адвоката, выяснилось, что на КПП оккупанты отобрали у него документы, телефон и все вещи, а после допроса поместили на 20 дней в камеру без окон и туалета, откуда время от времени выводили на допросы, во время которых применяли психологическое и физическое насилие. "9 января 2019 года в очередной раз приехали сотрудники "МГБ ДНР" и заставили написать показания. Они их не удовлетворили, Александра отвели в карцер и подвесили за левую руку на сутки. Затем пригрозили отрезать ему пальцы руки..., а потом повели в камеру для пыток, раздели догола, натянули пакет на голову... и пытали током. После этих пыток отвели впервые за 20 дней помыться, но пригрозили, что пытки продолжат, а также угрожали, что похитят семью на территории Украины и родственников в России", - рассказала жена Марченко, отметив, что в результате пыток у мужчины появилась тахикардия и временное онемение частей тела. По ее словам, 18 февраля оккупанты передали ее мужа сотрудникам ФСБ РФ, отвезли его в Краснодар. Жена украинца рассказала, что точно узнать, где находится ее муж, удалось только через два месяца, когда он написал сообщение с незнакомого российского номера о том, что его удерживают в спецприемнике в российском Краснодаре.

3 декабря 2019 года на пресс-конференции в Киеве правозащитники российского правозащитного центра "Мемориал" и украинского Центра гражданских свобод заявили, что признают Марченко политзаключенным.

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Автор: Татьяна Поляковская