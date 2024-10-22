Украинская медицина не справилась бы с вызовами без помощи благотворительных фондов, - Алексей Омельяненко

Об этом рассказал Алексей Омельяненко - меценат и бизнесмен, который активно поддерживает медицинскую отрасль Украины во время войны, реализуя как собственные проекты, так и участвуя в работе благотворительных фондов, обеспечивая больницы на передовой современным медицинским оборудованием.

"В условиях войны и тяжелой экономической ситуации, когда львиная доля государственного бюджета направлена на оборону, поддержка медицинской отрасли остро ощущает недофинансирование, несмотря на свою критичность для армии - ведь спасает жизни защитников. Имея почти трехлетний опыт активной благотворительной работы именно в медицинской сфере, могу констатировать, что без участия меценатов и благотворительных фондов украинская медицина не справилась бы с вызовами, которые встали перед ней в условиях войны", - отмечает Алексей Омельяненко.

В рамках регулярных гуманитарных миссий на Восток Украины Алексей Омельяненко вместе с Благотворительным фондом молодежной инициативы "Надежда" обеспечили больницы десятками единиц медицинской техники, включая реанимационные мониторы, аппараты УЗИ, рентгенаппараты, системы для гемодиализа Prismaflex и аппараты непрямого массажа сердца Easy Pulse. Это современное оборудование позволяет врачам работать в самых сложных условиях и спасать жизни военных и гражданских.

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"Каждый из нас имеет свою ответственность во время войны. Поддержка медицинских учреждений и медиков - это одно из важнейших направлений, где мы можем и должны подставить плечо государству. От этого зависит качество медицинской помощи, которую получают наши раненые защитники и мирные жители, страдающие от войны. Поэтому важно постоянно искать ресурсы, не останавливаться, продолжать и усиливать вектор помощи украинским больницам, особенно тем, которые работают в непосредственной близости к линии фронта. Над этим мы и работаем с командой Благотворительного фонда молодежной инициативы "Надежда" и будем это делать до тех пор, пока будет такая необходимость", - отметил Алексей Омельяненко.