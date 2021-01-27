В декабре стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века.

Украина готова срочно прислать экспертов в Сараево и просит предоставить им доступ к иконе, которую вывезли из оккупированного Луганска и подарили главе МИД РФ Сергею Лаврову.

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Как сообщает "Украинская правда", такое заявление сделал посол Украины Василий Кирилич во время встречи в Сараево с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисерой Туркович.

Во время встречи Кирилич подчеркнул, что Украина никогда не давала разрешение на вывоз какой-либо иконы.

Для скорейшего возвращения ценности Украине посол сообщил о готовности украинских экспертов безотлагательно прибыть в Сараево, и обратился с ходатайством к боснийско-герцеговинской стороне содействовать им в доступе к иконе.

Также Кирилич во время встречи с главным прокурором Боснии и Герцеговины обсудил вопрос о взаимодействии правоохранительных органов обеих стран по делу об иконе.

Скандал с подаренной Лаврову украинской иконой

В декабре 2020 года стало известно, что член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову украинскую икону XVIII века.

В Посольстве Украины в Боснии и Герцеговине требовали объяснений, как икона попала в страну. Впоследствии в МИД РФ заявили, что вернут икону дарителям для уточнения ее истории по линии Интерпола.

По сообщениям местных СМИ, икона была написана почти 300 лет назад и хранилась в оккупированном Луганске.

В Министерстве культуры и информационной политики намерены обратиться в правоохранительные органы с просьбой установить цепь перемещения иконы из Украины в Боснию и Герцеговину. В ведомстве проанализировали обнародованные в СМИ изображения и надписи на иконе и установили, что это «печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана в 1926 году при Одесском историко-археологическом музее». За период работы с 1926 по 1930 год эта комиссия выявила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина.

Украина привлекла Интерпол для установления обстоятельств перемещения в Боснию подаренной Лаврову украинской иконы.

5 января Додик заявил, что вернет икону, ранее подаренную министру иностранных дел России Сергею Лаврову, но не Украине. По его словам, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы. "Это семейная икона. Даже сегодня власть в Украине не ищет эту икону... Я позвоню людям, которые передали мне икону. Я публично верну ее им, и пусть они объяснят другие вещи", - заявил Додик.

Додик заявил, что отдаст скандальную икону Украине если Киев сможет доказать, что искал ее раньше.

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Автор: Дмитрий Захаров