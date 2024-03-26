Сейчас украинское войско столкнулось с двумя острыми проблемами на линии соприкосновения.

Украина приближается к своему самому опасному периоду с начала полномасштабной войны. Возникает вопрос: находится ли страна под угрозой потерять себя.

Как говорится в материале Politico, в начале вторжения президент Владимир Зеленский отклонил предложения об эвакуации, а пункты ТЦК заполонили украинцы, готовые воевать немедленно. Партнеры активно и быстро предоставляли оружие. Украинская отвага - при содействии ужасной российской тактики и сообразительности тогдашнего главнокомандующего генерала Валерия Залужного - спасла нацию.

"Хотя западное оружие и техника поступали в огромных количествах, они никогда не поступали достаточно быстро, и часто сопровождались сомнениями как со стороны лидеров США, так и Европы, которые боялись российской эскалации и иногда напуганы ядерными угрозами со стороны Кремля. Как регулярно отмечают украинцы, поступившего оружия хватает, чтобы страна выдержала, но далеко не достаточно, чтобы выиграть войну", - пишет издание.

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Дефицит оружия

Кроме того, пакет помощи США на 60 миллиардов долларов заблокирован в Конгрессе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Politico отметил "безусловную благодарность партнерам за все, что они сделали". Но он также обеспокоен тем, что их действия не соответствуют риторике. Кулеба отметил, что в первые месяцы войны союзники Украины "показали, что в состоянии шока они способны принимать необычные решения". Но потом для них ситуация нормализовалась, "и вы начали видеть, как они возвращаются к привычному способу ведения политики"

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил в комментарии изданию, что сохраняет оптимизм относительно принятия пакета от США: "Будет странно, если пакет не будет одобрен, поскольку Америка считает Россию ключевым оппонентом, а инвестиции в Украину - это инвестиции в репутацию Америки, в ее доминирование".

Однако непонятно, убедит ли этот аргумент конгрессменов. Иванна Климпуш-Цинцадзе, депутат и бывший вице-премьер, ответила, какие перспективы Украины, если США не примут пакет. "Страшно", - ответила она.

Европа, в свою очередь, пытается помочь Украине компенсировать колоссальную нехватку артиллерийских снарядов. В связи с этим предложенная Чехией покупка артиллерийских боеприпасов становится все более актуальной для Киева. Общее количество закупок как из ЕС, так и за его пределами достигнет примерно 1,5 миллиона снарядов на сумму 3,3 миллиарда долларов.

По словам чешского советника по национальной безопасности Томаша Пояра, первые дополнительные снаряды из Праги могут быть отправлены в июне. Между тем главный представитель Европейской комиссии Петер Стано отметил, что около половины начального миллиона снарядов, которые ЕС обещал на этот год, будет доставлено до конца этого месяца.

Ранее в этом месяце лидеры ЕС договорились о новом оружейном фонде для Украины на 5 миллиардов долларов после недель споров. Но, как быстро выяснилось, это был скорее креативный трюк без вливания новых денег.

На прошлой неделе на немецкой авиабазе Рамштайн министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что Америка и другие союзники не подведут Украину.

"Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть крах. Эта коалиция не даст Украине провалиться. И свободный мир не даст Украине потерпеть крах", - пообещал он.

Однако всего за несколько дней до этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил разблокировать тупик Конгресса по помощи Украине путем предоставления помощи в форме займа или соглашения ленд-лиза.

Многие в Украине, включая военнослужащих на передовой, считают увольнение Залужного непреднамеренной ошибкой Зеленского - и, вероятно, потому, что он считает генерала потенциальным политическим соперником.

"Люди были очень шокированы и разочарованы решением Зеленского" - сказал мэр Киева Виталий Кличко.

"Нам сейчас нужно единство. Нам нужно сплотиться вокруг людей, которым мы доверяем, а Залужный в течение двух лет успешно помогал нам защищать Родину. Он самый доверенный человек в Украине, и снимать его с должности было неправильно", - сказал он.

Кличко утверждает, что Зеленскому пора рассмотреть вопрос о расширении своего правительства - прекратить полагаться на тесную группу доверенных советников и лояльных сторонников и вместо этого сформировать правительство национального единства.

"Правительство национального единства было бы полезным для страны. И с большим количеством людей будет меньше шансов совершить ошибку", - добавил он.

Среди таких ошибок - медленное начало строительства оборонительных укреплений в преддверии ожидаемого весной или летом наступления со стороны России, а также неспособность выйти из тупика, связанного с мобилизацией, и перейти к большому призыву.

Не хватает солдат

Украине отчаянно не хватает не только боеприпасов и оружия. Всплеск патриотического пыла, когда пункты ТЦК были переполнены добровольцами, уменьшился, поскольку война длится уже третий год. Сейчас Украина пытается призвать людей на поле боя.

"Украинская власть конфликтует относительно того, уговаривать или принуждать людей к призыву в условиях уклонения от мобилизации, и боится политических последствий, если они выберут последнее. Закон о мобилизации застрял в парламенте, поскольку Зеленский, Верховная Рада и Минобороны продолжают перекладывать ответственность. Но учитывая, что Путин планирует мобилизовать гораздо больше людей после своего фиктивного переизбрания, время истекает", - пишет издание.

"Без достаточного уровня рабочей силы Киев, вероятно, будет исчерпывать свои имеющиеся ресурсы гораздо более быстрыми темпами. Работа над законодательством продвигается бешеной скоростью, что еще больше вредит способности Украины защищаться в течение следующих месяцев. Даже при лучшем сценарии, когда президент Зеленский подпишет закон до середины апреля, призывники начнут выходить на передовую только в конце лета-начале осени. Это создает для Москвы окно возможностей, где нехватка живой силы и артиллерийских боеприпасов не позволит украинцам проводить эффективные оборонительные операции", - предупредил Конрад Музыка из Rochan Consulting.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

Как сообщал УНИАН, одной из целей российских войск, по словам Калашникова, на этом направлении является захват Константиновки. Они планируют расширить наступление на этот населенный пункт, если им удастся захватить Часов Яр.

Кроме того, стало известно, что Путин сейчас рассматривает окончание войны в случае захвата Харькова. По информации СМИ, после этого диктатор планирует закончить так называемую "сво".

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