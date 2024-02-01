В рамках национальной акции "Автомобиль года в Украине" с 1 февраля на сайте autoroku.ua стартовало голосование за звание "Автомобиль года 2024", которое продлится до 29 февраля 2024.
Общественное жюри будет выбирать 10 автомобилей-претендентов на звание "АвтоГода 2024", которое впоследствии протестирует Экспертное жюри акции на Финальном тест-драйве. По суме баллов Общественного и Экспертного жюри в марте будет определен абсолютный победитель.
Кроме главной номинации, голосование за которую является обязательным для зачисления голоса, в акции также будут определены победители дополнительных номинаций:
- Легковой автомобиль
- Городской кроссовер
- Внедорожник/SUV
- Электромобиль
- Гибридный автомобиль
- Автомобиль премиум сегмента
- Спортивный автомобиль
- Пикап
- Дизайн
- Соотношение цена/качество
Традиционно среди всех проголосовавших, еженедельно будут разыграны подарки – талоны на топливо и автотовары.
Главные подарки акции: 200 литров топлива, комплект шин, 50 литров моторного масла
Партнеры акции:
Генеральный партнер – TotalEnergies
Финансовый партнер – Креди Агриколь Банк
Страховой партнер – страховая компания ARX
Шинный партнер - Vredestein
Детали акции и официальные условия на https://autoroku.ua и на страницах социальных сетей:
https://www.facebook.com/autoroku
https://www.instagram.com/automobilroku/
https://www.youtube.com/c/АвтомобільрокувУкраїні
Об акции
Всеукраинскую акцию "Автомобиль года в Украине" было основано в 2001 году. Акция является наиболее авторитетным событием в автомобильной индустрии в представлении и выборе лучших автомобилей года. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых моделей, которые дебютируют в текущем году. Победители в главной и дополнительных номинациях определяются по результатам Экспертного жюри, в которое входят ведущие профильные журналисты и эксперты, и Общественного жюри.
Организатор акции – ООО "АВТОМЕДИА АГЕНТСТВО", при участии Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром" (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), Общественной организации "Автомобильная федерация Украины" (ФАУ).