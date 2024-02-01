В рамках национальной акции "Автомобиль года в Украине" с 1 февраля на сайте autoroku.ua стартовало голосование за звание "Автомобиль года 2024", которое продлится до 29 февраля 2024.

Общественное жюри будет выбирать 10 автомобилей-претендентов на звание "АвтоГода 2024", которое впоследствии протестирует Экспертное жюри акции на Финальном тест-драйве. По суме баллов Общественного и Экспертного жюри в марте будет определен абсолютный победитель.

Кроме главной номинации, голосование за которую является обязательным для зачисления голоса, в акции также будут определены победители дополнительных номинаций:

Видео дня

Легковой автомобиль

Городской кроссовер

Внедорожник/SUV

Электромобиль

Гибридный автомобиль

Автомобиль премиум сегмента

Спортивный автомобиль

Пикап

Дизайн

Соотношение цена/качество

Традиционно среди всех проголосовавших, еженедельно будут разыграны подарки – талоны на топливо и автотовары.

Главные подарки акции: 200 литров топлива, комплект шин, 50 литров моторного масла

Партнеры акции:

Генеральный партнер – TotalEnergies

Финансовый партнер – Креди Агриколь Банк

Страховой партнер – страховая компания ARX

Шинный партнер - Vredestein

Детали акции и официальные условия на https://autoroku.ua и на страницах социальных сетей:

https://www.facebook.com/autoroku

https://www.instagram.com/automobilroku/

https://www.youtube.com/c/АвтомобільрокувУкраїні

Об акции

Всеукраинскую акцию "Автомобиль года в Украине" было основано в 2001 году. Акция является наиболее авторитетным событием в автомобильной индустрии в представлении и выборе лучших автомобилей года. Целью акции является представление журналистам и общественности автомобилей официальных импортеров новых моделей, которые дебютируют в текущем году. Победители в главной и дополнительных номинациях определяются по результатам Экспертного жюри, в которое входят ведущие профильные журналисты и эксперты, и Общественного жюри.

Организатор акции – ООО "АВТОМЕДИА АГЕНТСТВО", при участии Всеукраинской Ассоциации Автомобильных Импортеров и Дилеров (ВААИД), Ассоциации автопроизводителей Украины "УкрАвтопром" (УАП), Транспортной академии Украины (ТАУ), Федерации работодателей автомобильной отрасли Украины (ФРАУ), Общественной организации "Автомобильная федерация Украины" (ФАУ).