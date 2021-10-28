В ЦПАУ по всей стране запускается всеукраинская оценка качества предоставления административных услуг.

В Центрах предоставления административных услуг запускается процедура оценки качества услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила заместитель министра цифровой трансформации по развитию публичных услуг Людмила Рабчинская.

По ее словам, в ЦПАУ по всей стране запускается всеукраинская оценка качества предоставления административных услуг. Всего в Украине действует 2,7 тыс. точек по предоставлению админуслуг.

Оценка услуг будет проводиться с помощью четырех каналов:

Первый – через QR-коды, которые дают доступ к специальным анкетам, которые могут заполнять посетители и давать ответы на вопросы.

Второй канал – посетителю после посещения ЦПАУ может позвонить оператор и опросить.

Третий канал – пройти опрос через Viber или SMS.

Четвертый канал содержится в приложении "Дія", где необходимо открыть карту ЦПАУ, выбрать свой, перейти на его сайт и заполнить анкету в разделе обратной связи.

Кроме того, в ЦПАУ также будут работать так называемые тайные посетители, которые будут заполнять более детальные анкеты, делать фото документов, фиксировать на аудиозапись свои беседы с работниками.

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Как пояснила Рабчинская, информацию об оценке услуг ЦПАУ будет ежедневно могут мониторить руководство этих учреждений. Также она будет доступна должностным лицам местных госадминистраций и Министерству цифровой трансформации. После двухмесячной оценки работы ЦПАУ руководство сделает выводы, как улучшить взаимодействие с посетителями.

В свою очередь директор компании-партнера проекта 4Service Group в Южной, Восточной Европе и Центральной Азии Сергей Пашковский сообщил, что так называемые тайные посетители смогут заработать на оценке услуг ЦПАУ – в зависимости от сложности заданий они будут получать от 50 до 1 тыс. грн за свою работу. При этом они будут заполнять очень детальные анкеты, при необходимости будут фиксировать свои беседы с сотрудниками центров с помощью аудиозаписи, а также делать фото документов, с которыми будут работать в ЦПАУ.

Как сообщал УНИАН, недавно Кабинет министров утвердил изменения относительно распределения субвенции из госбюджета местным бюджетам на развитие центров предоставления административных услуг.

Автор: Дмитрий Хилюк