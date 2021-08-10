При этом недоверие чаще всего выражается российским СМИ, чиновникам и Верховной Раде.

Среди государственных и общественных институтов украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, волонтерским организациям и церкви.

Об этом говорится в результатах исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Так, отмечается, что среди государственных и общественных институтов чаще всего доверие выражается к ВСУ (им доверяют 68% опрошенных), волонтерским организациям (64%), церкви (63,5%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (61%) и главе города (поселка, села), в котором проживает респондент (57%).

Далее следуют Государственная пограничная служба (55%), Национальная гвардия Украины (54%), добровольческие батальоны (53,5%) и совет города (поселка, села), в котором проживает респондент (51%).

При этом недоверие чаще всего выражается средствам массовой информации России (не доверяют им 79% опрошенных), государственному аппарату (чиновникам) (76%), Верховной Раде Украины (75%), судам (судебной системе в целом) (74%) и правительству Украины (72%).

Также не доверяют украинцы политическим партиям (72%), прокуратуре и коммерческим банкам (по 71%), Национальному антикоррупционному бюро Украины и Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (по 70%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (69%), Высшему антикоррупционному суду (68%), Государственной налоговой службе Украины (65%) и Государственной таможенной службе Украины (65%).

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Далее по рейтингу недоверия идут местные суды (65%), Конституционный и Верховный суды (по 63%), Национальный банк Украины (60%), президент Украины (58%), профсоюзы (55%), Национальная полиция (53%), Совет национальной безопасности и обороны Украины (51%), Служба безопасности Украины (50%).

Исследование было проведено соцслужбой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Автор: Таня Поляковская