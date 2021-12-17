Эксперты отмечают: открытые за рубежом для украинцев вакансии в основном рабочие.

Украинцы, выезжающие на работу за границу, рискуют быть обманутыми. Но даже официально оформленные наши сограждане не застрахованы от труда в нечеловеческих условиях. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Доходит даже до того, что украинец, сошедший с поля на некоторое время, остается без выплаты за этот день. Ему еще и выписывают штраф. Об этом свидетельствует видео на странице "Жизнь кузнеца" на YouTube.

"Если кто – то по своей глупости или по своей беспамятности, или еще по какой-то другой причине сошел с поля, тогда день ему не засчитывается, он считается не на работе, прогул и штраф", - инструктируют украинских заробитчан в Польше.

Читайте такжеКаждый пятый соискатель работы за рубежом имеет дело с мошенниками или не проверяет работодателей – исследованиеУкраинка, работающая в Германии, в сюжете "5 канала" показала свои пальцы, которые распухли от работы. "Очень тяжело, потому что распухли пальцы. Указательный просто распух и не сгибается", – рассказала она.

Кроме того, добавляют журналисты, украинцам с высшим образованием за рубежом редко предлагают реализацию, ведь там в основном актуальные рабочие специальности.

По словам экономиста Олега Пензина, много украинцев за рубежом работает в строительном бизнесе и клининговом, они фактически держат этот рынок.

Автор: Григорий Бондарь