Ни приобретать права на трансляцию спортивного мероприятия, ни искать рекламодателей под это шоу телеканалы не хотят.

В том, что бой за титул чемпиона мира по боксу между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа в Украине транслировала только платформа MEGOGO, нет никакой конспирологии - это всего лишь вопрос рентабельности.

Об этом в статье, опубликованной изданием "Новое время", заявил медиаэксперт и экс-советник главы Нацсовета по вопросам ТВ и радио Александр Глущенко.

По его словам, MEGOGO уже не менее двух лет транслирует боксерские поединки международного масштаба. В том числе и с Усиком.

"Телевидение – больше не основной бенефициар бюджетов, часть рекламных денег ушла в диджитал. Приобретать телеканалу спортивное мероприятие за космические деньги, потому что правообладатели не дураки и права на покрытие "вся страна" за дешево не отдадут, – не рентабельно, как и искать рекламодателей под это шоу", - утверждает эксперт.

Читайте такжеУкраинцам пообещали вернуть деньги из-за проблем с трансляцией боя Усика против ДжошуаПо словам Глущенко, это привело к тому, что премиальные виды спорта стали прерогативой платных телеканалов, платформ платного телевидения и ОТТ-сервисов.

Касательно боя Усик - Джошуа, его транслировали лишь несколько платных спутниковых телеканалов: Canal+ France, DAZN 1 Bar Deutsch, RTL7 HD и Sky Box Office HD. Из ОТТ-платформу его транслировала только DAZN.

На вопрос, почему Национальная общественная телерадиокомпания Украины не транслировала бой такого масштаба на канале "UA:Перший", Глущенко напомнил о его уже который год урезанном финансировании.

Также эксперт объяснил, почему именно MEGOGO транслировал поединок.

"Спортивные мероприятия настолько дорого стоят, что их, как правило, продают в страну только в одни руки, чтобы покупатель смог отбить вложенные инвестиции, не было демпинговой конкуренции и прочих прелестей", - пишет Глущенко, сравнивая это с футбольными чемпионатами - Лигой чемпионов и Лигой Европы.

Как уже сообщал УНИАН, 25 сентября в Лондоне Александр Усик победил британца Энтони Джошуа и завоевал титул чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBF и IBO в супертяжелом весе. При этом на пресс-конференции перед боем он разговаривал на украинском языке.

Автор: Станислав Кожемякин