Геннадий Чижиков будет представлять Украину во Всемирной Федерации Палат.

Президента Торгово-промышленной палаты Украины Геннадия Чижикова избрали в основной состав Исполнительного Совета Всемирной Федерации Палат (WCF) на период 2023-2025 годов. Россию из этого органа устранили. Об этом сообщает ТПП Украины.

WCF - руководящий орган международной торговой палаты (ICC), которая объединяет более 45 миллионов бизнесов с разных континентов. Представительство нашего государства в этом органе - еще одна большая дипломатическая победа Украины.

Геннадий Чижиков подчеркнул, что основной задачей на следующие 3 года будет привлечение инвестиций в восстановление Украины.

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"Я благодарен за поддержку мировому бизнес-сообществу, моим избирателям. Это оценка работы ТПП с иностранными партнерами в организации финансового фронта Украины. Главное наше общее достижение — отстранение российской делегации от работы в бизнес-сети WCF, ICC и Eurochambres. Важно нивелировать российское влияние на международные инвестиционно-финансовые объединения. И привлечь инвесторов, бизнес, капитал в восстановление Украины", — сказал Чижиков.

Он также отметил важную роль лидеров WCF и ICC в деловой коммуникации на высшем уровне по реализации "зернового коридора" и предотвращения глобального продовольственного кризиса.

ICC - Всемирная бизнес-организация, представляющая более 45 миллионов компаний в более чем 100 странах. ICC представляет интересы бизнеса на самых высоких уровнях принятия межправительственных решений, в частности во Всемирной торговой организации, ООН и G20.