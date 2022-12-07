Пик поиска новостей об Украине наблюдался в период с 20-26 февраля по 5 марта 2022 года.

Компания Google подвела итоги поисковых запросов пользователей в 2022 году и представила самые популярные из них. В топ-5 запросов сразу в нескольких категориях вошла Украина.

Как сообщается на сайте Google Trends, Украина также возглавила список самых популярных запросов в категории "Новости".

Пик поиска новостей об Украине наблюдался в период с 20-26 февраля по 5 марта 2022 года. При этом чаще всего запросы о вторжении России в Украину вводились на английском, французском и немецком языках.

Видео дня

Отмечается, что вместе со словом "Украина" пользователи употребляли такие слова, как "потери", "человеческие жертвы", "пожертвования", "беженцы", "война".

По данным Google, на втором месте в топе запросов находится "смерть королевы Елизаветы II", а тройку лидеров замыкает фраза "результаты выборов в США". Также в топ-5 поисковых запросов попали "лотерейные номера" и "обезьянья оспа".

При этом самым популярным запросом в Google в 2022 году была игра Wordle. На втором месте оказался запрос "Индия против Англии", на третьем – Украина, на четвертом - королева Елизавета. Пятерку лидеров замкнул запрос "Индия против США".

Популярные запросы украинцев в Google в 2022 году

Украинцы в 2022 чаще всего искали ответ на вопрос, что такое swift и паляница, а также интересовались советником ОПУ Алексеем Арестовичем та смертью российского политика Владимира Жириновского.

С началом полномасштабной войны и до сих пор поисковым запросом, который показал наибольший рост, стал "Карта повітряних тривог", за ним – "Новини України" и "єДопомога".

При этом, украинцы интересовались и культурой. Так, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего интересовал фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой".

Вас также могут заинтересовать новости: