В Google назвали самые популярные среди украинцев фильмы и сериалы / фото depositphotos.com

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и блэкаут в результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре, украинцы не только не прекратили смотреть фильмы и сериалы, но и активно интересовались ими.

Как говорится в годовом рейтинге Google, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего интересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой". Также в первой десятке комедии, детективы и романтические фильмы.

Вот полный перечень фильмов, которые в Украине искали больше всего:

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  • "Человек-паук: Нет пути домой";
  • "Не смотрите вверх";
  • "Смерть на Ниле";
  • "Пурпурные сердца";
  • "Тор: любовь и гром";
  • "Пой 2";
  • "Скажене весілля 3";
  • "Три богатыря и конь на троне";
  • "Дом Гуччи";
  • "Быстрее пули".

Приквел к сериалу "Игра престолов" стал лидером среди сериалов, которые искали украинцы. Кроме "Дома Дракона" в топе нашлось место и для подростковой драмы, и турецким сериалам.

В 10 самых популярных попали:

  • "Дом Дракона";
  • "Эйфория";
  • "Услышь меня";
  • "Мажор" (4 сезон);
  • "Острые козырьки" (6 сезон);

  • "Изобретая Анну";

  • "И просто так...";
  • "Игра в кальмара";
  • "Песочный человек";
  • "Очень странные дела" (4 сезон).

Напомним, новый сезон ТВ-шоу "Холостяк" стал безоговорочным лидером среди популярных в Украине шоу. Украинцы искали шоу и новости о нем настолько часто, что "Холостяк 2022" стал одним из самых популярных запросов по всей стране.

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