Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и блэкаут в результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре, украинцы не только не прекратили смотреть фильмы и сериалы, но и активно интересовались ими.
Как говорится в годовом рейтинге Google, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего интересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой". Также в первой десятке комедии, детективы и романтические фильмы.
Вот полный перечень фильмов, которые в Украине искали больше всего:
- "Человек-паук: Нет пути домой";
- "Не смотрите вверх";
- "Смерть на Ниле";
- "Пурпурные сердца";
- "Тор: любовь и гром";
- "Пой 2";
- "Скажене весілля 3";
- "Три богатыря и конь на троне";
- "Дом Гуччи";
- "Быстрее пули".
Приквел к сериалу "Игра престолов" стал лидером среди сериалов, которые искали украинцы. Кроме "Дома Дракона" в топе нашлось место и для подростковой драмы, и турецким сериалам.
В 10 самых популярных попали:
- "Дом Дракона";
- "Эйфория";
- "Услышь меня";
- "Мажор" (4 сезон);
- "Острые козырьки" (6 сезон);
"Изобретая Анну";
- "И просто так...";
- "Игра в кальмара";
- "Песочный человек";
- "Очень странные дела" (4 сезон).
Напомним, новый сезон ТВ-шоу "Холостяк" стал безоговорочным лидером среди популярных в Украине шоу. Украинцы искали шоу и новости о нем настолько часто, что "Холостяк 2022" стал одним из самых популярных запросов по всей стране.