Рейтинги за 2022 год возглавили новый фильм о Человеке-пауке и приквел к "Игре престолов".

Несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину и блэкаут в результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре, украинцы не только не прекратили смотреть фильмы и сериалы, но и активно интересовались ими.

Как говорится в годовом рейтинге Google, в категории "Фильмы" в 2022 году украинцев больше всего интересовал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой". Также в первой десятке комедии, детективы и романтические фильмы.

Вот полный перечень фильмов, которые в Украине искали больше всего:

Видео дня

"Человек-паук: Нет пути домой";

"Не смотрите вверх";

"Смерть на Ниле";

"Пурпурные сердца";

"Тор: любовь и гром";

"Пой 2";

"Скажене весілля 3";

"Три богатыря и конь на троне";

"Дом Гуччи";

"Быстрее пули".

Приквел к сериалу "Игра престолов" стал лидером среди сериалов, которые искали украинцы. Кроме "Дома Дракона" в топе нашлось место и для подростковой драмы, и турецким сериалам.

В 10 самых популярных попали:

"Дом Дракона";

"Эйфория";

"Услышь меня";

"Мажор" (4 сезон);

"Острые козырьки" (6 сезон);

"Изобретая Анну";

"И просто так...";

"Игра в кальмара";

"Песочный человек";

"Очень странные дела" (4 сезон).

Напомним, новый сезон ТВ-шоу "Холостяк" стал безоговорочным лидером среди популярных в Украине шоу. Украинцы искали шоу и новости о нем настолько часто, что "Холостяк 2022" стал одним из самых популярных запросов по всей стране.

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