Парень в этом году поступил в вуз.

Известная украинская ведущая Маричка Падалко показала своего 17-летнего сына. Телезвезда рассекретила, в каком университете учится юноша.

В своем Instagram Маричка опубликовала фотографию, на которой показалась в объятиях взрослого сына Михаила. Кадр был сделан на церемонии посвящения абитуриентов в студенты. Оказалось, что юноша поступил на первый курс в Киево-Могилянскую академию.

Михаил выбрал для себя специальность "автоматизация компьютерно-интегрированных технологий и робототехника". Знаменитость отмечала, что сын хотел изучать гуманитарные науки, но после начала полномасштабного вторжения это изменилось.

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"Мы вместе решили, что ему нужно сейчас получить какое-то основательное базовое образование, базовые навыки, на которые дальше можно будет добавлять навыки в соответствии с тем, в чем будет нуждаться рынок труда и вообще жизнь в Украине", - рассказывала ранее Падалко.

На особое событие звездная мамочка с сыном пришли в особых нарядах - в вышиванках. Ведущая позировала на камеру в черной рубашке, а парень в зеленой.

К слову, Падалко в браке с журналистом и военным Егором Соболевым с 2010 года. У Марички трое детей: сын Михаил, дочери Мария и Екатерина.

Напомним, ранее Маричка Падалко вернула младшую дочь в Украину и впервые за долгое время показала ее поклонникам.

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