Среди раненых 11 детей.

Число погибших в результате ракетной атаки на Запорожье увеличилось до 13 человек, еще 89 получили ранения.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Увеличилось количество погибших и раненых. Среди них много детей. В результате ракетного обстрела города погибли 13 человек, среди них 1 ребенок. Ранены – 89 мирных жителей, среди них 11 детей", - написал он.

Видео дня

Тимошенко добавил, что спасательно-поисковые работы на местах поврежденных домов продолжаются.

Удар по Запорожью-что известно

Ночью сегодня, 9 октября, оккупанты нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам Запорожья.

В городе частично разрушено 9-этажное здание и пять частных домов. Повреждено более 50 многоэтажек и 20 домов в частном секторе.

Ранее сообщалось о 12 погибших, 49 раненых, из них 6 детей.

Также повреждены торговые заведения, админздания, офисные помещения, детсады, школы и инфраструктурные объекты.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. По последним данным Генштаба, украинские бойцы освободили более 1170 кв. км на Херсонском направлении с начала активных боевых действий.

В Луганской области ВСУ освободили еще семь населенных пунктов: Новолюбовка, Невское, Грековка, а также села Коломыйчиской сельской общины Сватовского района - Новоегоровка, Надежда, Андреевка, Стельмаховка.

Вместе с тем оккупанты продолжают безуспешные атаки на востоке Украины. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Терны, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа.

Накануне неизвестные взорвали часть автодорожного полотна Крымского моста, что побудило предателей бежать с полуострова в Бердянск, а оттуда - в Россию.

В связи с военными поражениями на поле боя враг продолжает терроризировать гражданское население. Россиянами были обстреляны Запорожье и Полтава.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 62 500 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: