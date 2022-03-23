Вопреки тому, что разрешений на вывоз детей у женщины не было, ей удалось выехать с ними в Венгрию.

Учительница из Мариуполя смогла вырваться из города с четырьмя детьми, трое из них чужие.

Историю женщины рассказала актриса Ксения Хижняк.

"Сегодня подруга, у которой мы живём в Берегово, рассказала, как сопровождала на границу женщину с четырьмя детьми. Из Мариуполя. Вырвались на эвакуационном автобусе. Она учительница. Из четверых детей родной только один. Второй - племянник, ребёнок сестры. Сама сестра вышла в какой-то из дней из бомбоубежища то ли за водой, то ли за едой и не вернулась. Третий ребёнок - соседей. Родители погибли, а его заметили в руинах соседского дома и забрали к себе в подвал. Четвёртого ребёнка она увидела, когда с первыми тремя бежала на эвакуационный автобус. Сидел рядом с мертвыми родителями. Схватила его и рюкзак, потому что подумала, что в рюкзаке наверняка документы. Так оно и было", - рассказала она.

По словам актрисы, следующий автобус, следовавший из Мариуполя, оккупанты обстреляли.

Вопреки тому, что разрешений на вывоз детей у женщины не было, ей удалось выехать с ними в Венгрию.

Ранее сегодня стало известно, что с начала эвакуации из Мариуполя в Запорожье выехало почти 50 тысяч человек.

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