Обучение в Украине после 9 класса поделится на 2 направления - академическое и профессиональное, поделился министр цифровой трансформации.

Ученики 10-12 классов с 2027 года будут самостоятельно выбирать предметы школьной программы.

Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram. "Продолжаем трансформацию школьного образования, совместно с МОН внедряем "Профильную" - реформу старшей школы. С 2027 года ученики 10-12 классов самостоятельно будут формировать образовательную траекторию - выбирать профиль обучения и предметы в зависимости от интересов. Основной фокус - на личных навыках ребенка и свободе в выборе предметов", - отметил он.

По словам Федорова, запрос на реформу был колоссальным, опрос показал, что 91% старшеклассников и 83% студентов профессиональных заведений хотели бы выбирать часть предметов для изучения. Министр отметил, что обучение после 9 класса поделится на 2 направления: академическое и профессиональное.

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Академическое направление направлено на подготовку к поступлению в учреждения высшего образования. Обучение будет происходить в отдельных больших лицеях, где ученики будут выбирать основной профиль и дополнительные предметы независимо от профиля. Например, ученик с физического сможет изучать музыку или искусство, а ученик с филологического - физику в жизни или теорию появления вселенной.

"Школьники продолжат изучать базовые предметы, но реформа даст гибкость в выборе дополнительных дисциплин и отдельных курсов. У учеников будет время подготовиться к поступлению в ЗВО и узнать больше о будущей профессии", - пояснил Федоров.

Профессиональное направление, по его словам, позволит ученикам развивать навыки для быстрого выхода на рынок труда. Во время обучения в профтехе студенты будут практически овладевать профессией, а также изучать предметы, которые непосредственно связаны с будущей профессией. После окончания обучения будет возможность сразу выйти на рынок труда с реальными навыками или продолжить обучение в учреждении высшего образования.

"В 2025 году реформа стартует в пилотных лицеях, дальше будем масштабировать ее на другие учебные заведения"

Новости Украины о школе - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в 2025 году Минобразования запустит пилотный проект, предусматривающий обучение в школах по 12-летней программе (сейчас украинские школьники учатся по 11-летней программе).

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, соответствующую реформу организовали так, чтобы после выпуска из школ абитуриенты были лучше подготовлены к университету. Речь идет о том, что девятиклассники получат возможность выбрать учиться в академическом лицее или в профессиональном колледже, в соответствии со своими интересами и способностями.

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