По словам юриста, он не знает, почему "жертвой" выбрали именно его подзащитного.

В историю с убийством языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион мог попасть каждый, кто "хоть немного похож на того человека, который сидел на скамейке". Такое мнение в интервью изданию "Высокий Замок" высказал адвокат подозреваемого в преступлении Вячеслава Зинченко Игорь Сулима.

"Почему выбрали его, не могу вам сказать", - сказал юрист.

Он также прокомментировал ситуацию с местом, где мог скрываться подозреваемый, которое расположено рядом с местом, где убили Фарион.

Видео дня

"Очень странно, что одни камеры работали, другие нет. Говорили, что света не было. Арка выходит на ул. Варшавскую. На ул. Варшавской есть шесть камер. Нет ни одного видео. Неужели все камеры не работали, во всех домах?" - выразил недоумение Сулима.

По его словам, он регулярно встречается со своим подзащитным, в то же время, встречаться с родителями тому не позволяют.

"Он мне сказал, что это не он. ... Он много читает. Ведет себя как обычный подросток. Возможно, кто-то бы на его месте плакал. Он больше серьезный. С 6 лет играет в футбол, занимается спортом профессионально. Его готовили к футбольной карьере. У него был режим, подготовка. Он всегда был дисциплинирован. Поэтому себя так и держит", - рассказал адвокат.

Кроме того, он дал оценку видео на львовском вокзале через два дня после убийства, на котором видно Зинченко в обычной одежде.

"Надо обществу подать, что он вроде бы профессиональный киллер. Что скрывался, что умеет это делать. Киллер останется в городе, где его разыскивает вся Украина, на два дня? Нет в этом логики", - считает защитник.

Убийство Ирины Фарион - последние новости

На днях стало известно, в чьей квартире нашли пистолет, который всплыл в уголовном производстве по убийству Фарион. Пистолет "Форт 12-Р" нашли в квартире бывшего менеджера "Днипромлын".

При этом настоящее орудие убийства языковеда полиция ищет до сих пор.

Также УНИАН сообщал, что во Львове открыли мемориальную таблицу Ирине Фарион. Мероприятие состоялось на 40-й день после гибели языковеда.

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