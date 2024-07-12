Убивают наши автомобили, как русня, - военный возмутился качеством горючего на БРСМ-Нафта

Заправки БРСМ-Нафта льют бодягу в автомобили. Пока украинцы донатят на покупку и ремонт автомобилей бойцам, БРСМ убивает их своей бодягой – как русня. Об этом заявил военный Кирилл Сазонов.

"Ох@@@и. Других слов нет. Заправки БРСМ-Нафта льют бодягу в автомобили. Ничего не стесняются. Ничего не боятся. Так, будто на улице не 2024 год и нет никакой войны. Или наоборот: потому что война и кто-то работает на стороне врага. Этой бодягой заливаются и волонтеры, и наши корчи. Потому что немного дешевле. Качество у всех одинаковое, говорили они. Только цена немного ниже у некоторых. Но: нихера", – сообщил Сазонов.

Его возмутила ситуация с горючим БРСМ-Нафта.

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"То есть пока украинцы донатят на покупку и ремонт автомобилей бойцам, БРСМ убивает их своим бодягой. Как русня", – отметил он.

Военный подчеркнул, что выводы сделал на основании данных аккредитованной лаборатории, которая провела анализ горючего.

"В бензине БРСМ – серы почти в четыре раза больше нормы, зашкаливает объем бензола и этанола. В соляре – тоже слишком много серы и низкая температура вспышки. Что это значит для авто: ремонт топливной системы, нагар и перегрев двигателя. В итоге – дорогущий ремонт двигателя. За наши с вами деньги! Если авто на дизеле – высокий риск пожара из-за низкой температуры вспышки горючего", – сообщил Сазонов.

Как сообщалось ранее, журналисты Апостроф.TV провели расследование качества горючего на АЗС с "дешевым" горючим – БРСМ-Нафта, Мотто, Люксвен и "бочке ". Бензин из БРСМ-Нафта не отвечает требованиям по содержанию серы. Ее почти в четыре раза больше, чем нужно. Кроме того, фиксируем превышение нормы объема доли бензола и этанола. С "дизелем" – похожая ситуация. Серы – опять слишком многовато. А вот температура вспышки – наоборот очень низкая. На других АЗС с "дешевым" горючим, отмечают журналисты, отобранные образцы то