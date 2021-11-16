Средства получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации, подчеркнул спикер президента.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров опроверг слухи о том, что одну тысячу гривень получат только вакцинированные с декабря граждане.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Ее получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации. Одной дозой в случае "Джонсон&Джонсон" или двумя – во всех остальных. До 19 декабря и после", – подчеркнул он.

Никифоров отметил, что механизм выделения этих средств еще прорабатывают, но уже сейчас известно, что это будут не наличные, а ваучер или сертификат на перечень товаров и услуг.

"Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщенно это культура, путешествия и спорт. Поэтому есть и третий плюс от программы – поощрение именно культурного и спортивного развития украинцев", – добавил пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что получить средства смогут все вакцинированные украинцы, включая тех, у которых нет приложения "Дія".

Напомним, 15 ноября Владимир Зеленский заявил, что украинцы, которые получили две дозы антиковидной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по 1 тыс. грн в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров и т. п. или купить билеты для путешествий внутри страны.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дія", государство обеспечит альтернативную возможность получить 1 тыс. грн.

Сегодня, 16 ноября, Сергей Никифоров отметил, что техническая сторона этого процесса еще разрабатывается. По его словам, это не будут "живые" деньги.

"Это будет какой-то сертификат или депозит, или ваучер, или что-то такое. То есть его нельзя будет потратить на водку и сигареты. Будет список услуг и товаров, на которые можно будет потратить эту тысячу гривень. Это услуги и товары в сфере культуры: билеты, театр, кино, концерты, книги, путешествия, музеи и прочее... Там будет больший перечень услуг, но концептуально – это услуги и бизнесы, которые пострадали от карантинных ограничений", – рассказал Никифоров.

Автор: Антонина Доломанжи