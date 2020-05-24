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"Туевый Крещатик": соцсети возмущены заменой столичных каштанов на туи

10:19, 24 мая 2020
Общество
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На Крещатике высаживают туи / Facebook, Гасанов Илгам

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Такое решение возмутило множество жителей Киева, свое возмущение они начали высказывать, в частности, в соцсетях. Пользователи Facebook критикуют городскую власть и коммунальщиков за искажение эстетики улицы и пренебрежение традициями города, ведь каштаны издавна считаются визитной карточкой Киева.

В то же время, в «Киевзеленстрое» утверждают, что туи высадили временно, перед реконструкцией Крещатика, которая должна начаться в следующем году.

Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

"Напомним, в следующем году начинается реконструкция улицы Крещатик, в рамках которой на центральной улице столицы в лунках на бульварной части будут высажены новые крупномерные деревья. Для сохранения и ухода за ними предусмотрено обустроить автоматический полив", – говорится в заявлении «Зеленстроя».

Кроме того, коммунальщики объяснили, что каштаны «хорошо себя чувствуют в парках и скверах», однако «вдоль дорог, как на Крещатике, они начинают болеть».

«Во время полномасштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную зеленую зону, и каштаны оказались вплотную к дороге с огромным потоком автомобилей, что влечет высокую загазованность воздуха, большая площадь асфальтового покрытия постоянно перегревается. Добавить к этому соль, которой посыпают дороги зимой, отсутствие автоматического полива, минующую моль, и имеем результат», - подчеркнули они.

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