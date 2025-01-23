Один из крупнейших ТРЦ столицы "Гулливер" может стать частью коррупционной схемы с участием бывшего президента Петра Порошенко и его соратников. Об этом заявил политтехнолог Олег Постернак, передают "Украинские новости".

"Лакомые куски собственности никогда на дороге не валяются. Под прицелом оказался один из самых известных объектов столицы - ТРЦ "Гулливер". Курсирует информация, что этот объект может попасть в руки кого бы вы думали? Да, бывшего президента Петра Порошенко и его соратников", - отметил Постернак.

Он напомнил, что Порошенко и его окружение сталкиваются с финансовыми проблемами.

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"Аналитики движения "Честно" поймали партию Порошенко на злоупотреблении бюджетными средствами на сумму в 167 миллионов гривень. Поэтому неудивительно, что надо как-то залатать "дыры". Понятно, что все дела можно оформлять через подставные кампании, чтобы избежать прямой ассоциации с Порошенко", - указал эксперт.

По его словам, объявленный Агентством по розыску и менеджменту активов конкурс на управителя для ТРЦ "Гулливер" мог стать стартом для реализации схемы.

"Вероятно, соратники Порошенко начали искать пути реализации возможностей получить контроль над центром. Особую роль среди соратников играет Грановский, который имеет опыт в управлении торговыми центрами. К тому же имеет тесные связи с бизнесменом Адамовским. В таком случае Грановский мог обратиться к Адамовскому, чья компания "Алакор Сити" владеет торговым центром Art Mall. Эта компания уже участвовала конкурсе на управление "Гулливером" и заняла третье место. Медиа также сообщают, что параллельно соратники Порошенко искали "выход" на руководство АРМА и таки нашли его через заместителя главы агентства", - подчеркнул Постернак.

Он добавил, что для уменьшения подозрений компания с орбиты друзей Порошенко заняла сначала третье место в конкурсе, но сейчас заметна грязная кампания против участников, занявших первое и второе места.

"Очевидно, что как только их устранят, победителем станет "незапятнанная" третья компания, и "Гулливер" может перейти под контроль Порошенко и его окружения", - подытожил политтехнолог.