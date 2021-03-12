Девочку отсадили от других детей, потому что ее отец не захотел сдавать деньги на очередные "взносы".

Управление образования Черновицкого городского совета нашло первые нарушения в действиях воспитателей и родителей местного садика, которые публично пристыдили девочку за отказ ее семьи сдавать деньги на подарки к 8 марта.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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"Было превышение полномочий в работе родительских комитетов. Управление образования также обратилось в правоохранительные органы, чтобы они дали правовую оценку участникам образовательного процесса", - отметила и. о. начальница управления Елена Кузьмина.

Журналисты объясняют, что после скандала в сети члены родительского комитета поддержали педагогов, которые отсадили ребенка от остальных. В то же время в садике даже издали отдельный приказ, который предусматривает запрет любых поборов на подарки.

Что известно о скандале

На днях житель Черновцов выложил в сеть фото своей дочери, которую отсадили от всех остальных детей во время празднования 8 марта.

Он пояснил, что ситуацию спровоцировало его нежелание сдавать деньги на очередные "подарки", из-за чего ребенку не разрешили присоединиться к остальным воспитанникам, когда те рассматривали новые игрушки.

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Автор: Яна Ставская