У фракции нет стабильной связи с Тищенко после проведенной им закрытой вечеринки в Киеве.

Руководство «Слуги народа» еще не говорило с депутатом фракции Николаем Тищенко по поводу организованной им закрытой вечеринки во время локдауна в столичном отеле «Fairmont».

Об этом в комментарии Страна.uа сообщил первый заместитель председателя "Слуги народа" в Раде Александр Корниенко.

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По его словам, с Тищенко пока не успели "существенно пообщаться".

"Тищенко еще не на стабильной связи, думаю, что в ближайшее время это исправится", – ответил Корниенко.

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Нардеп от правящей "Слуги народа" Николай Тищенко снова отметился нарушением карантина. По данным СМИ, депутат решил устроить пышную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы Барановской.

По предварительной информации, она прошла в ресторане отеля Fairmont. Условия локдауна в Киеве запрещают работу ресторанов и отелей в любое время суток, кроме утреннего.

Один из помощников нардепа заявил, что празднование дня рождения жены Тищенко проходило дома у "слуги народа". Впрочем, журналистам удалось зафиксировать его машину возле гостиницы, где, предположительно, состоялась вечеринка.

По факту нарушения карантина полиция начала уголовное производство.

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Автор: Яна Ставская